Sbarra (Cisl): serve svolta crescita, non spezzare coesione

Roma, 28 mag. (askanews) - "La mobilitazione proseguirà ad ognilivello per rivendicare con forza e determinazione una verasvolta rispetto alle prospettive di crescita e sviluppo delPaese". E' quanto affermato dal leader della Cisl, Luigi Sbarra,concludendo la manifestazione unitaria davanti a Montecitorio."Bisogna affrontare e superare le debolezze strutturali - hadetto - non spezziamo la coesione sociale. Il lavoro cural'Italia". Sul tema della sicurezza sul lavoro Sbarra ha aggiuntoche "non accettiamo 1.300 morti l'anno. La questione è sfuggitadi mano e c'è bisogno di riprenderla dialogando con Governo eimprese. Oggi siamo in piazza a suonare la campanella".