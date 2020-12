Alstom, consegnato il 100 treno regionale POP a Trenitalia

Roma, 14 dic. (askanews) - Alstom Ferroviaria ha consegnato il 100esimo esemplare del treno regionale POP a Trenitalia. Un tappa importante nel processo di rinnovamento della flotta regionale del gruppo FS, affidato nel 2016 proprio ad Alstom, con una commessa da un miliardo di euro per 162 nuovi treni regionali di media capacità.Il nuovo POP rappresenta una nuova generazione di treni ad alta tecnologia progettati per essere ecocompatibili. Rispetto al suo predecessore consuma il 30% in meno ed è costruito con materiale riciclabile fino al 96%.La consegna del centesimo esemplare di POP a Trenitalia è coincisa anche con le celebrazioni per i 20 anni dall'acquisizione dei due siti di Savigliano, centro produttivo d'eccellenza, e di Sesto San Giovanni, punto di riferimento della manutenzione.Un periodo in cui la presenza di Alstom in Italia si è consolidata con 8 sedi e 3.000 persone impegnae negli anni a produrre alcuni dei treni più presenti sulle linee italiane ed europee come i minuetto, i Pendolino e l'intera flotta di Italo.E che oggi guardano al futuro con i nuovi impianti e sistemi per garantire la sicurezza dei viaggiatori nell'era covid e con i treni ad idrogeno già selezionati dalla Regione Lombardia. Una frontiera tecnologica progettata e realizzata da Alstom in Italia.