Quorum-Youtrend: 7 italiani su 10 sicuri di andare in vacanza

Roma, 29 mag. (askanews) - Sette italiani su 10 sono sicuri di andare in vacanza questa estate, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e quasi la totalità, 9 su 10, vogliono restare in Italia. Il mare si conferma la meta ideale mentre prendono punti le città d'arte. La soluzione preferita per soggiornare resta la casa vacanze. E nelle scelte il vaccino contro il Covid ha avuto un ruolo preponderante: solo per un viaggiatore su 10 l'iniezione ha avuto 'nessuna' influenza nella scelta di partire.Questi alcuni dei dati della ricerca sulla propensione ad andare in vacanza nell'estate della vaccinazione realizzata dall'Agenzia Quorum/Youtrend e commissionata da Wonderful Italy, azienda nata nel 2017 e specializzata nell'offrire soggiorni in luoghi autentici in Sicilia, Puglia, Campania, Emilia, Liguria e Piemonte.Spiega Michele Ridolgo, Ceo di Wonderful Italy: "Rispetto allo scorso anno abbiamo notato una maggior fiducia nell'andare in vacanza. Ad esempio sta crescendo la propensione alle vacanze di gruppo (dal 23 al 29%), la volontà di percorrere anche molti chilometri per raggiungere la località preferita, la voglia di scoprire una città d'arte, soprattutto da parte degli over 55, fascia d'età che ha beneficiato prima dei vaccini".Per quanto riguarda gli effetti della vaccinazione, quasi il 70% del campione ritiene che la campagna in corso in queste settimane abbia influito molto (20%) o abbastanza (47%) sulla scelta di fare una vacanza. Solo il 16% ritiene che il vaccino c'entri 'poco' e il 10% 'nulla' nella volontà di partire o meno. Inoltre oltre 8 intervistati su 10 si sentono molto o abbastanza tranquilli grazie alle vaccinazioni.Il mare resta in cima alle preferenze per quasi il 60% del campione, in lieve flessione rispetto al 2020, la montagna piace al 17% mentre le città d'arte vengono scelte dal 10,2%, quasi il doppio rispetto allo scorso anno.