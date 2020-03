Andreeva, JTI:" Coronavirus: come stiamo affrontando l'emergenza"

Emergenza Coronavirus e Smartworking: ne abbiamo parlato con con Daria Andreeva, People & Culture Director di JTI Italia

“Stiamo monitorando la situazione già dall’inizio, e quando i casi hanno iniziato a intensificarsi abbiamo riunito un comitato d’emergenza con i nostri manager. Da subito, abbiamo detto ai nostri dipendenti di portare con loro pc e telefonini per rimanere informati sugli sviluppi e nel week end abbiamo invitato tutti coloro che devono prendere treni o mezzi pubblici per recarsi in ufficio a lavorare da casa”.

“Siamo pronti da due anni a uno stile di lavoro flessibile, quindi i nostri colleghi potevano già lavorare da casa diversi giorni al mese. Da due settimane, abbiamo esteso questa metodologia per andare incontro ai dipendenti che abitano nelle province interessate dal contagio, a coloro che usano i mezzi pubblici per recarsi in ufficio e ai genitori che hanno dovuto fronteggiare la chiusura delle scuole. Parallelamente, abbiamo incrementato l’attenzione per la pulizia negli uffici e posizionato diversi dispenser di igienizzante per le mani. Inoltre, abbiamo diramato un avviso che spiega cosa fare se si è malati, e uno che sconsiglia i viaggi fino a prossima comunicazione”.

“Da oggi, tutti i nostri dipendenti degli uffici di Milano e di Roma lavoreranno da casa fino a nuova comunicazione e abbiamo chiesto loro di non andare nella sede di lavoro salvo che per esigenze indifferibili. Stiamo monitorando la situazione per affrontare ogni evenienza, la nostra prima priorità è tenere duro ed essere pronti a tutto quello che accadrà”.

Torna all'articolo