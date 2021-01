Auto, nasce Stellantis: completata la fusione Fca-Psa

Roma, 16 gen. (askanews) - Nasce il gruppo automobilistico Stellantis, con il completamento della fusione di Psa Peugoet Citroen e Fca Fiat Chrysler. La fusione "è diventata operativa in data odierna", recita un comunicato di Fca, e "come precedentemente annunciato, le azioni ordinarie Stellantis inizieranno ad essere negoziate su Euronext di Parigi e sul Mercato Telematico Azionario di Milano lunedì 18 gennaio 2021".Martedì, poi, inizieranno gli scambi anche sul New York Stock Exchange, che invece lunedì sarà chiuso per una festività. In tutti e tre i mercati Stellantis verrà rappresentato con il simbolo "STLA".Nasce così un gruppo che controllerà i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Con una nota Exor, la holing della famiglia Agnelli, ha precisato che deterrà il 14,4% del capitale di Stellantis.