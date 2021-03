Benetti, Isnec: stimolare nei giovani la cultura della previdenza

Milano, 29 mar. (askanews) - Guardare al proprio futuro professionale vuol dire anche impostare fin dai primi passi nel mondo del lavoro un corretto percorso previdenziale. E il contenuto dell appello che il direttore dell'Isnec dell Istituto Nazionale Esperti Contabili - Isnec - e delegato della Cassa di previdenza dei ragionieri - Cnpr - Andrea Benetti lancia ai giovani che si avvicinano alla professione.Benetti ha lanciato il suo appello nell ambito del "Salone del Lavoro e delle Professioni" organizzato in collaborazione con l Associazione degli enti previdenziali privatizzati - Adepp - insistendo sulla necessità di sviluppare una cultura della previdenza con una serie di iniziative mirate proprio ai giovani in cerca di lavoro o all inizio della loro carriera.