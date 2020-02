Efficienza energetica, Italia in Classe A e l'acciaio sostenibile

Roma, 26 feb. (askanews) - Decima e ultima tappa per "Italia in Classe A - La serie", l'info-reality sull'efficienza energetica di ENEA, con il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi che sono andati a indagare su come sia possibile realizzare acciaio in maniera più sostenibile.Il viaggio per il Bel Paese alla ricerca dell'efficienza energetica li ha, infatti, condotti nell'acciaieria del Gruppo Beltrame a Vicenza, dove tutto si ottiene riciclando un milione di tonnellate di acciaio rottamato e con tecnologie che fanno risparmiare energia. Come evidenzia Barbara Beltrame, responsabile della comunicazione del Gruppo e discendente di quarta generazione del fondatore:"L'azienda è nata nel 1896 ed è sempre stata a conduzione familiare. Oggi siamo una azienda grande con circa 2000 dipendenti. E comunichiamo, soprattutto al territorio, cosa vuol dire produrre acciaio e come si sta bene qui nella nostra azienza".Il costo energetico è una delle principali voci che va tenuto sotto controllo per continuare ad essere competitivi. Raffaele Ruella, direttore finanziario del Gruppo Beltrame:"Tolta la materia prima, l'energia pesa circa il trenta per cento sul costo di trasformazione. Per il tutto il gruppo Beltrame stiamo parlando di una bolletta da ottanta milioni di euro all'anno. Il nostro obiettivo, e devo dire che è stato raggiunto nel 2019 rispetto al 2018, è stato quello di tagliare questo costo di un due per cento di risparmi l'anno".Un team di otto persone lavora affinchè vengano raggiunti questi obiettivi, ed ogni processo all'interno della fabbrica ha avuto il suo personale processo di efficientamento: solo nel reparto di preparazione delle "billette" (una sorta di lingotti d'acciaio lunghi nove metri dai quali poi si possono ottenere altre lavorazioni) è possibile ridurre del cinquanta per cento i consumi energetici, grazie alle tecnologie e ai processi innovativi che sono stati introdotti.La decima puntata di "Italia in classe A - la serie" è online dal 25 febbraio su tutti i canali di Italia in classe A on-line e su La Stampa-Tuttogreen. "Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l' Efficienza Energetica dell'ENEA.