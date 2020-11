Finanza, da Martingale Risk un supporto per recuperare le perdite

Roma, 12 nov. (askanews) - Assistere le imprese e gli investitori privati nel recupero delle perdite finanziarie. È la "mission" di Martingale Risk (martingalerisk.com), una società con sedi a Roma, Milano e Londra e che dal 2009 si occupa di ingegneria finanziaria e consulenza legale. L'amministratore delegato Marco Fabio Delzio."Martingale Risk opera su tutto il territorio nazionale, oggi è leader di mercato in Italia e offre quello che i propri concorrenti non possono offrire: si fa carico di tutte le spese, di tutti i costi e dà la possibilità al cliente di poter recuperare senza anticipare nessun costo e senza correre rischi".Per gli investitori la procedura da seguire è semplice. "Il cliente ci dà la documentazione, noi facciamo un'analisi preliminare assolutamente gratuita. Nel momento in cui ci sono i presupposti per recuperare noi seguiamo tutta la pratica, relativa a un arbitrato presso la Consob o a una causa presso un tribunale ordinario. E permettiamo così ai nostri clienti di recuperare le perdite che hanno subito sui loro investimenti"."Finora ci siamo occupati di recuperare le perdite di chi ha investito in Monte dei Paschi di Siena, obbligazioni Venezuela, obbligazioni Astaldi e Carige. Finora Martingale Risk ha recuperato oltre 200 milioni di euro a favore dei propri clienti".E in tempi di pandemia, con la crisi economica più pesante dal dopoguerra, il contenzioso finanziario sembra destinato ad aumentare fortemente: "Sicuramente prevediamo un forte sviluppo del contenzioso perchè prevediamo il fatto che ci possano essere molte situazioni di insolvenza da parte delle banche. E quindi la possibilità da parte dei risparmiatori di poter recuperare le proprie perdite finanziarie a costo zero".