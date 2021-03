Giovannini: o comprimiamo tempi opere o non vedremo fondi Ue

Milano, 16 mar. (askanews) - "O noi comprimiamo in modo straordinario i tempi, oppure noi non vedremo i fondi europei perché nonriusciremo a completare le opere per il 2026". Lo ha detto ilministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, EnricoGiovannini, in audizione alla Camera sul Pnrr.