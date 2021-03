L'Australia valuta l'elicottero-drone italiano AWHERO di Leonardo

Melbourne, 26 mar. (askanews) - Il nuovo sistema aereo di sorveglianza "unmanned" - cioé senza equipaggio - della Marina australiana potrebbe parlare anche italiano.La Difesa australiana, infatti, ha selezionato anche l'elicottero a pilotaggio remoto "AWHERO" proposto da un team formato dalla statunitense Northrop-Grumman e dall'italiana Leonardo per rispondere a un importante requisito della Marina volto a introdurre moderne capacità di intelligence, sorveglianza, ricognizione e acquisizione dell'obiettivo basate, appunto, su tecnologie unmanned .La selezione consente a Northrop Grumman e Leonardo di passare alla prossima fase della competizione.La proposta del consorzio italo-americano comprende l'elicottero a pilotaggio remoto di Leonardo e una versione del sistema di comando e controllo DA/RC - Distributed Autonomy/Responsive Control di Northrop Grumman.L'AWHERO, progettato per svolgere complesse missioni in ambiente marittimo e in modalità imbarcata per compiti sia civili sia militari, è caratterizzato da grande versatilità e capacità di riconfigurazione che permettono l'impiego di un ampia gamma di sistemi ed equipaggiamenti tra cui avanzate tecnologie radar di sorveglianza di Leonardo.Attraverso il sistema DA/RC, integrato con nave, stazione di controllo ed elicottero, l utilizzatore acquisisce la consapevolezza tattica e capacità decisionale per gestire qualsiasi minaccia. La combinazione di tali tecnologie offre quindi capacità senza confronti proprio per lo svolgimento di compiti come quelli previsti dal requisito della Marina australiana.