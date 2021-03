Norvegia, al via la costruzione del primo tunnel navale al mondo

Milano, 24 mar. (askanews) - Via libera in Norvegia alla costruzione dello Stad Ship Tunnel, il primo tunnel al mondo ideato unicamente per il passaggio di navi.L'Amministrazione Costiera norvegese ha ricevuto una lettera di incarico dal ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, che permetterà di avviare i preparativi per la costruzione del tunnel dopo un passaggio ion Parlamento e il successivo appalto: sarà lungo poco meno di 2 km e largo 35 metri e avrà un costo di 2,8 miliardi di corone (circa 330 milioni di dollari): i lavori, al via nel 2022, richiederanno circa tre anni.Il tunnel servirà per evitare alle navi la navigazione al largo di un tratto di mare particolarmente turbolento, il mare di Stadhavet, nella parte nordoccidentale della Norvegia.Il tunnel navale sarà costruito scavando nel punto più stretto della penisola di Stad. E questo renderà l'impresa più fattibile, poiché il tunnel non sarà effettivamente così lungo. Lo scavo avverrà tramite piattaforme di perforazione sotterranee. La costruzione del tunnel comporterà probabilmente la rimozione di alcuni edifici e di circa tre milioni di metri cubi di roccia.