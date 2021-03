Usa, fioriscono i ciliegi, a Washington si spera in buon auspicio

Roma, 31 mar. (askanews) - Anche a Washington fioriscono i ciliegi e nella capitale degli Stati Uniti cittadini e turisti si affollano sotto i rami carichi dei bellissimi fiori bianchi, che diventano non solo simbolo di primavera ma auspicio per il futuro."In una giornata così è meraviglioso vedere la luce e uscire di casa" dice quest'uomo. "I vaccini stanno arrivando, in tutto il mondo. Presto torneremo come prima, almeno spero, perché la gente ha bisogno di lavorare, di essere produttiva".La campagna vaccinale contro il coronavirus procede a macchia di leopardo negli Usa, a seconda degli Stati, ma sulla costa Est la città di New York ha cominciato a vaccinare i trentenni."Stiamo cominciando a tornare alla normalità" dice questa signora che viene dalla Virginia. "E' come ritrovare la libertà e la libertà è senza prezzo. Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel".