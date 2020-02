Previsioni meteo per mercoledì 26 febbraio 2020

Nord: Soleggiato ma con un nuovo amento delle nubi e fenomeni in arrivo su Liguria e Alpi, ivi con neve sino in collina sulle confinali. Temperature in calo, massime tra 9 e 14. Centro: Bel tempo ma torna a peggiorare dalla serata con fenomeni specie sulle tirreniche; neve sotto i 1000m. Temperature in flessione, massime tra 10 e 15. Sud: Residua instabilità al mattino sul basso Adriatico; meglio ne pomeriggio ma torna a peggiorare in serata specie ad Ovest. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 16.