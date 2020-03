Previsioni meteo per venerdì 27 marzo 2020

Nord: Nubi sparse e schiarite con addensamenti più compatti al mattino in Emilia Romagna e dal pomeriggio sera sulle Alpi ma senza fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 15 e 19. Centro: Variabilità con qualche sporadico fenomeno su Abruzzo e Appennino, nevoso dai 1700m. Più sole in Toscana. Temperature in ascesa, massime tra 15 e 20. Sud: Irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco, soprattutto su Adriatico e basso Tirreno, asciutto altrove. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17.