Citroën e l'Italia: un secolo di storia automobilistica condivisa, il video

Nel cuore di Milano, in via Gattamelata, si trova oggi Stellantis & You, ma la storia di questo sito risale a quasi un secolo fa, quando André-Gustave Citroën,

il pioniere francese dell'automobile, acquistò un terreno da Nicola Romeo, fondatore di Alfa Romeo. Era la fine di agosto del 1924, e quel gesto segnò l'inizio di una lunga e fruttuosa presenza di Citroën in Italia.

Da allora, Citroën ha tessuto una storia di collaborazione e innovazione sul suolo italiano, contraddistinta da imprese significative, trionfi sportivi e creazioni automobilistiche che hanno lasciato un'impronta indelebile nel settore. La filiale italiana, sorta proprio lì dove un tempo Citroën fece la sua prima mossa strategica nel paese, è oggi un simbolo di continuità e rinnovamento.

Per celebrare questa eredità, Citroën ha prodotto il video emozionale “Citroën loves Italy”, presentato in occasione della recente Convention. Il filmato è opera di ETRALAB S.r.l., con Gianluigi Polisena come ideatore del concept, Alberto Bracaroli in veste di Art Director e Video Editor e la voce narrante di Giorgio Locuratolo.

Questo video non è solo un omaggio alla storia, ma anche un'espressione del legame duraturo tra Citroën e l'Italia, esplorando come la marca abbia influenzato il design, la tecnologia e la cultura automobilistica italiana. Attraverso una narrazione potente e immagini suggestive, “Citroën loves Italy” intreccia passato e presente, dimostrando come il marchio francese continui a essere una presenza dinamica e innovativa nel panorama automobilistico italiano.

Con questo tributo, Citroën riafferma il suo impegno verso l'innovazione e la creatività, pilastri che hanno sempre guidato la marca nella sua avventura italiana, spingendola a rinnovarsi costantemente e a guardare al futuro con ottimismo e ambizione.