Opel Experimental: una visione chiara del futuro del marchio

Opel ha presentato il suo nuovo concept, l'Opel Experimental, che rappresenta la visione del marchio per il futuro.

Caratterizzato da un design ultramoderno, il veicolo offre un'efficienza aerodinamica avanzata, spaziosi interni illuminati con sedili leggeri e un head-up display di alta qualità. Presentato in anteprima mondiale all'IAA Mobility di Monaco di Baviera, il crossover elettrico a batteria ha catturato l'attenzione del pubblico, evidenziando l'impegno di Opel verso la mobilità sostenibile nei prossimi anni.

“La Opel Experimental offre una prospettiva sui prossimi modelli e tecnologie, sul design futuro, anche su una nuova era e sul futuro del marchio. Questa splendida concept car rappresenta una guida e mette in mostra ancora una volta lo spirito pionieristico di Opel,” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

“La nostra nuova Opel Experimental offre un'interpretazione più estrema della nostra filosofia di design Bold and Pure, Audace e Pura. Dà forma alla nostra visione del futuro. Molti degli elementi del suo design e la mentalità che c’è dietro saranno visibili nei futuri veicoli di produzione. Il design esterno offre prestazioni aerodinamiche ottimizzate in combinazione con una silhouette mozzafiato, mentre l'interno offre un'esperienza utente coinvolgente ed emozionante.,” ha aggiunto Florian Theis, Chief Designer Future Concepts.

Il design affascinante dell'Opel Experimental si distingue per l'assenza di cromature, sostituite da elementi illuminati e una grafica audace che conferisce personalità e raffinatezza. Basato su una piattaforma avanzata BEV Stellantis, questo efficiente crossover elettrico a batteria offre trazione integrale elettrica. Il profilo elegante e puro presenta superfici pulite per un impatto visivo migliore, con specchietti retrovisori sostituiti da telecamere integrate sui montanti C. I passaruota muscolosi sottolineano ulteriormente l'audacia del design.

Il design della Opel Experimental presenta un nuovo logo Opel Blitz illuminato al centro della Bussola Opel nella parte anteriore, affiancato da fari ad ala e una piega centrale illuminata. Questo tema si ripete nella parte posteriore con fanali posteriori distintivi e la scritta Opel al posto del logo Blitz. La Bussola anteriore include la prossima generazione di Opel Vizor 4D, con dimensioni aggiuntive e tecnologie avanzate di visione, tra cui sensori, lidar, radar e sistemi di telecamere.

Il design elegante della Opel Experimental si basa su soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate per massimizzare l'efficienza. Flap aerodinamici anteriori e posteriori, insieme a un diffusore posteriore regolabile, contribuiscono a migliorare l'efficienza aerodinamica in diverse condizioni di guida. Gli pneumatici, sviluppati in collaborazione con Goodyear, sono realizzati in gomma riciclata e montati su cerchi Ronal a 3 zone con una funzione attiva per ulteriori miglioramenti in termini di efficienza aerodinamica.

L'Opel Experimental, pur appartenendo al segmento C in termini di dimensioni esterne, offre interni spaziosi tipici del segmento D grazie a un'innovativa gestione dello spazio chiamata "space detox". Il volante, grazie al sistema steer-by-wire che elimina i componenti meccanici dello sterzo, può ripiegarsi quando non è in uso, liberando ulteriormente lo spazio. I sedili adattivi leggeri, con struttura snella ma resistente e tessuti mesh 3D, assicurano un eccezionale comfort di seduta, contribuendo all'ottimizzazione dello spazio interno della concept car.

L'approccio "detox" prosegue con la Pure Experience nell'Opel Experimental. Il Tech Bridge, una versione aggiornata del Pure Panel nei modelli attuali, offre una personalizzazione delle informazioni da parte del conducente. Invece degli schermi tradizionali, l'esperienza utente si basa sulla proiezione aumentata supportata da intelligenza artificiale e controllo vocale naturale. Il Pure Pad, posizionato davanti al bracciolo anteriore, è trasparente e fluttuante, consentendo la configurazione personalizzata per un accesso rapido ai comandi più utilizzati.

Opel Experimental incarna i principi chiave del marchio Opel - Detox, Modern German, Greenovation - e si distingue ulteriormente per il suo approccio emotivo alla mobilità sostenibile. Utilizzando tessuti elettrocromici, l'auto crea un'atmosfera di luce naturale per il benessere degli occupanti. I tessuti reattivi migliorano anche le funzionalità, ad esempio, avvisando gli occupanti di veicoli nell'angolo cieco per aumentare la sicurezza. Questo concept car continua la tradizione di Opel nel presentare visioni chiare per il marchio, risalente al 1965 con la leggendaria Experimental GT, confermando l'impegno del marchio verso l'innovazione e il design.