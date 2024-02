Renault inaugura nella sua sede italiana un impianto fotovoltaico d 400 kwp

Il Gruppo Renault Italia, in collaborazione con Sorgenia, ha compiuto un significativo passo avanti nella promozione dell'energia sostenibile

con l'inaugurazione di un vasto impianto fotovoltaico presso la sua sede. Questa iniziativa testimonia l'impegno costante del Gruppo nella riduzione dell'impatto ambientale e nell'adozione di fonti energetiche rinnovabili.

Il progetto ha visto l'installazione di 847 pannelli solari, che si estendono su una superficie di circa 1.700 metri quadrati, distribuiti su tre dei cinque edifici della sede italiana del Gruppo Renault, inclusi gli spazi dedicati a Renault Italia, al Centro di formazione del Gruppo e a Mobilize Financial Services Italia. Con una potenza installata di 398 Kwp, l'impianto è una delle iniziative più significative nel settore automobilistico italiano per la promozione dell'energia verde.

Grazie a questa installazione, il Gruppo Renault Italia è ora in grado di produrre oltre 509.000 kWh di energia solare all'anno, coprendo più del 50% del suo fabbisogno elettrico annuale e raggiungendo picchi del 75% durante i mesi estivi. Questo non solo dimostra l'efficienza dell'impianto ma sottolinea anche la determinazione del Gruppo a ridurre la propria dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali.

L'impatto ambientale di questo progetto è significativo: si stima che l'energia prodotta dall'impianto eviterà l'emissione di oltre 194.000 kg di CO2 all'anno. Questo corrisponde all'effetto positivo di piantare circa 3.518 alberi, un contributo notevole alla lotta contro il cambiamento climatico e alla preservazione delle risorse naturali.

Il Gruppo Renault si conferma pioniere nell'adozione di soluzioni innovative per un futuro più sostenibile. Questo progetto fotovoltaico non solo rafforza la leadership dell'azienda nel campo della mobilità sostenibile ma rappresenta anche un modello per altre aziende nel settore automobilistico e oltre, evidenziando come l'integrazione delle energie rinnovabili nei processi industriali sia non solo possibile ma anche estremamente efficace.

Con questa iniziativa, il Gruppo Renault Italia e Sorgenia lanciano un messaggio chiaro: l'impegno verso l'energia sostenibile è una priorità strategica che richiede azioni concrete. Il successo di questo progetto fotovoltaico rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un futuro energetico più pulito e sostenibile per tutti.

«La nostra responsabilità ambientale e sociale è pienamente coerente con gli obiettivi della Renaulution. I nostri impegni a livello di decarbonizzazione, come anche di sicurezza ed inclusione, rispondono alle nostre sfide strategiche e alimentano la creazione di valore. Con l’installazione di questo impianto fotovoltaico, che fa seguito a quello creato recentemente nel nostro Centro di Distribuzione Europeo a Castel San Giovanni, totalmente green, aggiungiamo un altro tassello al nostro piano di azione concreto. Questi impegni contribuiscono alla profonda trasformazione del Gruppo Renault, in Italia, che stiamo portando avanti con entusiasmo e determinazione in questi ultimi anni.» Raffaele Fusilli, A.D. Renault Italia.