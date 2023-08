Renault sceglie Viva!festival per svelare la mobilità del futuro

Renault Italia e Viva! Festival confermano la loro partnership in occasione della settima edizione della manifestazione.

Il connubio tra il celebre festival pugliese e il Costruttore francese nasce e si fonda su un universo valoriale condiviso.

La musica suscita emozioni, immagini e ricordi, la musica è passione, è contagiosa, connette gli animi e le persone. Un linguaggio universale con il quale si racconta una storia o si racconta sé stessi. Proprio come il Viva Festival crea sul territorio intensi momenti di connessione attraverso la musica, così Renault è da sempre un brand human-centric che collega esseri umani prima che collegare luoghi, che vuole trasmettere emozioni, che è sempre stato più ispirata dal “migliorare la qualità della vita, piuttosto che “migliorare la qualità della guida”. Già dagli anni ’80, con le sue “voitures à vivre”, fu il primo brand automobilistico a dichiarare la sua empatia per le persone di cui ha sempre amato prendersi cura. Sono le connessioni, pertanto, il motore delle evoluzioni future del brand, perché qualsiasi sviluppo tecnico o tecnologico non può prescindere dalla sua capacità di essere al servizio delle persone e di migliorarne la vita quotidiana.

Intervista- Raffaele Fusilli CEO Renault Italia

Inoltre, VIVA! Festival ha come matrice il legame solido con le sue radici e con la storia del territorio, pur innovando costantemente attraverso una ricca programmazione contemporanea, in un sapiente mix di antico e moderno, di avanguardia e tradizione. Allo stesso modo, Renault è convinta che l’anima di una Marca stia nelle sue radici; è da queste che trae ispirazione per ritrovare lo spirito di quei tempi gloriosi proiettando nel futuro alcune delle sue icone senza tempo. Ed è con questo spirito che farà rinascere le leggendarie Renault 5 e Renault 4, ma con un look contemporaneo e in versione 100% elettrica, auto strettamente legate alla nostra storia, che hanno segnato un’epoca e una società ma che incarnano il futuro e renderanno i veicoli elettrici Renault popolari ed accessibili a tutti.