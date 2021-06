2 Giugno, Guerini: “Grazie alle Forze Armate per lavoro svolto in pandemia”

(Agenzia Vista) Roma, 2 giugno 2021 “Un grazie alle Forze Armate per il lavoro svolto durante la pandemia. Dal trasporto delle persone all’impegno con le Forze dell’Ordine per controllare il territorio così come lo sforzo logistico per i tamponi e per i vaccini. Hanno onorato la divisa che portano e il giuramento sulla Costituzione” lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica all’Altare della Patria di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev