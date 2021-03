(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 marzo 2021 8 marzo, Kamala Harris al Parlamento Ue: “Donne in prima linea contro Covid” "Il Covid ha minacciato ovunque la salute, la sicurezza economica e la sicurezza fisica delle donne. La pandemia ha sovraccaricato i sistemi sanitari, rendendo ancora più difficile per le donne accedere alle cure di cui hanno bisogno. Allo stesso tempo, le donne costituiscono il 70% della forza lavoro sanitaria globale e trovandosi in prima linea, sono maggiormente esposte al rischio di contrarre il virus. Altre donne sono state escluse completamente dal mercato del lavoro. Le donne che lavorano in settori spesso trascurati sono state le più colpite, in particolare quelle che svolgono lavori a basso salario e quelle che lavorano nell'economia informale. L'anno scorso è stato segnalato che a livello globale quasi 3 su 4 lavoratrici domestiche hanno perso il lavoro, e quelle che rimangono occupate, vengono pagate decisamente troppo poco. Nel frattempo, le restrizioni imposte dalla quarantena, hanno aumentato il carico di lavoro domestico, dato che le donne si prendono cura dei bambini giorno e notte" Lo dice la vicepresidente degli Usa Kamala Harris, intervenendo in collegamento nella plenaria del Parlamento Europeo, a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev