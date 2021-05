Next Generation Eu, Letta: “Con Boris Johnson in Ue non sarebbe mai nato”

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 “Riusciamo a immaginarci se Boris Johnson fosse stato al tavolo delle trattative del Next Generation Eu come 28esimo stato? Sarebbe saltato tutto, il Next Generation Eu non sarebbe mai nato” lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta durante la presentazione del volume Limes “Il triangolo sì: Roma-Parigi-Berlino, dove ci giochiamo tutto” al Circolo degli Esteri a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev