Accordo Campidoglio-Adr su Tg "Roma informa", Troncone: "Sforzo comune per rilanciare turismo"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 "Siamo lieti di aderire a questa iniziativa, di dare l'opportunità ai passeggeri di conoscere le bellezze della capitale appena arrivati. Fa parte di uno sforzo che stiamo facendo, per operare in stretta collaborazione con le nostre istituzioni. Stiamo lavorando per rilanciare il turismo, sul trasporto e il collegamento con la città. Aeroporti di Fiumicino è il primo punto di arrivo in cui si ha l'esperienza con la città. Abbiamo investito tanto per essere l'aeroporto più sicuro. Con i Covid tested stiamo raccogliendo i primi frutti degli sforzi fatti e i turisti stanno finalmente arrivando, sperando che molto presto la città si affolli ancor di più". Così l'ad di Aeroporti di Roma Marco Troncone. Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev