Ania, Farina: "Contribuiamo a rilancio Paese". Conte: "Settore assicurazioni esempio di resilienza"

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 A Roma presso l’Auditorium Conciliazione l’Assemblea annuale di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con la presidente Maria Bianca Farina: "Il mondo delle assicurazioni, anche se esso stesso è stato impattato dalla pandemia, ha fatto e può fare molto per il Paese, noi siamo a fianco delle persone, delle famiglie, delle imprese e dello Stato stesso e ci saremo anche per il futuro attraverso gli assi portanti della nostra mission". "La perdurante solidità dei fondamentali del settore assicurazioni, che ha resistito allo stress test della congiuntura pandemica è un grande esempio della resilienza della nostra Italia", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento video da Palazzo Chigi all'assemblea Ania. agenziavista.it