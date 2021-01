(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 gennaio 2021 Assalto Senato USA, von der Leyen: “Oltre mia immaginazione. Forse democrazia danneggiata" “Un anno fa, i miei colloqui bilaterali ruotavano principalmente intorno alla domanda: il governo degli Stati Uniti imporrebbe, per esempio, tariffe punitive ai produttori di automobili europei. Oggi, un anno dopo, ci preoccupiamo se la democrazia stessa possa essere stata danneggiata in modo permanente negli ultimi quattro anni. E immagini come quelle che abbiamo visto qualche settimana fa, quando una folla arrabbiata ha preso d'assalto il Campidoglio, vanno oltre la mia immaginazione”. Così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento alla Davos Agenda. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev