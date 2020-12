(Agenzia Vista) Bari, 6 dicembre 2020 Associazione a delinquere per immigrazione clandestina, 19 fermi in tutta italia Nella mattina di martedì 1 dicembre, a Bari, Milano, Torino e Ventimiglia (IM) su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania. veniva eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto da ufficiali di p.g. delle Squadre Mobili di Siracusa, Bari, Imperia, Torino e Milano e del Servizio Centrale Operativo, nei confronti di 19 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il tutto a conclusione di una complessa indagine. / Polizia Web Durata: 01_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev