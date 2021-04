Astrazeneca, Locatelli (Cts): “Secondo Ema plausibile nesso causalità tra vaccino e trombosi

(Agenzia Vista) Roma, 7 aprile 2021 “Ema ha valutato nuovi dati che sono stati resi disponibili per quello che riguarda lo sviluppo di fenomeni trombotici e tromboembolici e il vaccino Astrazeneca. La valutazione è che il nesso di causalità, per quanto non dimostrato definitivamente, è stato dichiarato come plausibile” sono le parole del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Franco Locatelli durante la conferenza stampa straordinaria del Ministero della Salute sulle ultime valutazione dell’Ema circa il vaccino Astrazeneca, Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev