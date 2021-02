(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2021 Attentato Congo, Montaruli ricorda Attanasio e Iacovacci in Aula alla Camera "Mi scuso con l'Aula perchè non riesco a parlare di questo emendamento senza ricordare i due italiani che hanno perso la vita oggi in Congo, l'Ambasciatore Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci, due uomini che a titolo della Difesa italiana sono caduti tendendo alta la nostra bandiera in nome della solidarietà”. Così la deputata di FdI Augusta Motaruli in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev