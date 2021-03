(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2021 Attentato Congo, premio Ispi a Luca Attanasio. Il presidente Massolo: “Vittima di ignobile atto” Il premio Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) 2021 è stato assegnato 'in memoriam' a Luca Attanasio, ambasciatore italiano della Repubblica democratica del Congo, ucciso il 22 febbraio scorso assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista congolese, Mustapha Milambo. "Si premia non solo un episodio, ma un'intera storia umana e professionale. Luca Attanasio è stato vittima di un ignobile atto e Iacovacci ha dato la vita per lo Stato e per Attanasio. Luca ha voluto dimostrare al massimo grado come si intende la diplomazia come una missione. Luca era la gioia e la curiosità di vivere". Lo ha detto il presidente dell'Ispi, Giampiero Massolo, durante una cerimonia online. Ispi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev