Bar e ristoranti chiudono in Belgio per 4 settimane

Roma, 19 ott. (askanews) - Nelle immagini (di domenica 18 ottobre) a Bruxelles ci si concede l'ultima cena fuori. Da oggi, lunedì 19 ottobre, bar e ristoranti sono chiusi in Belgio per quattro settimane, mentre entra in vigore un coprifuoco da mezzanotte alle 5 del mattino per combattere la diffusione dei contagi di coronavirus. Venerdì 16 ottobre nel Paese di 11,5 milioni di abitanti, i contagi hanno raggiunto quota 192.000 e i morti sono saliti a 10.327 dall'inizio dell'epidemia.Una misura drastica, che colpisce ancora una volta il settore della ristorazione. Il gestore Angelo Bussi lamenta:"Non ci sentiamo considerati e fa male al cuore. Sono dispiaciuto, ma non ne posso più. Anche noi camerieri, manager, cuochi o lavapiatti. Stiamo soffrendo tutti. È terribile. Non c'è niente da dire. Lascio"."Siamo una grande famiglia, cerchiamo di sostenerci l'un l'altro. Ma ora credo davvero che le cose cambieranno, perché è troppo. Così non può continuare", aggiunge un altro ristoratore, Gonzague."I belgi non si butteranno a terra per piangere - dice Francis Lalanne, cliente e cantante francese - Continueranno a vivere. Continueranno a bere, a incontrare amici, a mangiare bene. Non lo faranno al ristorante, ma a casa".