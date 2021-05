(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 “Sulla proroga del blocco dei licenziamenti il M5s non ha mai cambiato idea. Qualche forza politica dice di pensarla come noi, ne prendiamo atto. Ora un tavolo di maggioranza per trovare subito una soluzione.” Così Angela Salafia, Deputata del Movimento 5 stelle, in una dichiarazione fuori da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it