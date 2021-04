Benvenuti sulla Iss: gli astronauti di Crew Dragon sono a bordo

Milano, 24 apr. (askanews) - Grandi abbracci e sorrisi hanno accolto gli astronauti della Crew Dragon Endeavour di SpaceX quando sono saliti a bordo della Iss, a cui la navetta si è agganciata. A bordo l'astronauta francese Thomas Pesquet, primo europeo su un volo spaziale commerciale e i suoi tre compagni disquadra, gli americani Shane Kimbrough e Megan McArthur e il giapponese Akihiko Hoshide."Benvenuti alla Crew-2" ha detto loro l'astronauta Shannon Wlaker, la comandante attuale della Iss, una volta avvenuto l'aggancio.Questa missione segna un nuovo e importante successo per la SpaceX di Elon Musk, che, obiettivo dopo obiettivo, si è imposto nel settore per i viaggi spaziali, primo operatore privato a farlo. Tanto che SpaceX è stata scelta dalla Nasa per riportarci sulla Luna.