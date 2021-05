Ganga (Cisl): “Bene via al massimo ribasso, risposta insufficiente per blocco dei licenziamenti”

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2021 “Sul massimo ribasso c’è stata una levata di scudi del sindacato. Questo aspetto è stato tolto dal Dl Semplificazioni e a breve si aprirà un confronto in sede tecnico. La speranza è quella di arrivare a un testo che risponda alle aspettative del Governo, che deve far partire velocemente il Recovery, e dei sindacati che vogliono far partire il piano garantendo, però, che il lavoro sia svolto in sicurezza.” Sul blocco dei licenziamenti Ganga aggiunge: "Riteniamo che il Dl Sostegni bis non vada incontro alle nostre aspettative, non c'è stato un confronto con il sindacato. Vorremmo che dei licenziamenti non se ne parlasse finché la pandemia non sarà finita.” Così conclude il Segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev