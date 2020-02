Berlinale, Javier Bardem, Salma Hayek e Elle Fanning sfilano sul tappeto rosso

(Agenzia Vista) Berlino, 27 febbraio 2020 Berlinale, il cast di The Roads Not Taken sfila sul red carpet Presentato alla Berlinale il film di Sally Potter ’The Roads Not Taken’. Gli interpreti Javier Bardem, Salma Hayek e Elle Fanning hanno sfilato sul tappeto rosso del festival del cinema di Berlino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev