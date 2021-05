Bianchini (Mio Italia): "Da venerdì apriamo ristoranti anche al chiuso"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2021 "Abbiamo chiesto provocatoriamente le dimissioni del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in quanto riteniamo che i ristoratori stiano pagando un prezzo altissimo che non rispecchia i numeri attuali della pandemia. I ristoranti sono chiusi, se non all'aperto ed esclusivamente in zona gialla, mentre le feste scudetto sono ammesse. Questa sera siamo a piazza Montecitorio per dire basta a queste restrizioni che penalizzano esclusivamente le nostre aziende. Dal 7 maggio, chi vuole salvare se stesso e le proprie attività aprirà a pranzo e a cena, sia all'aperto che al chiuso, rispettando il protocollo e le nuove linee guida sottoscritte dalla Conferenza delle Regioni il 28 aprile scorso". Questo l'appello lanciato da Paolo Bianchini, presidente MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, a Roma a piazza Montecitorio. Mio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev