Biden esorta 12-15enni a vaccinarsi: Pfizer sicuro ed efficace

Washington, 14 mag. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha incoraggiato i ragazzi tra i 12 e i 15 anni a farsi vaccinare contro il Covid-19 dopo che l'Agenzia americana del farmaco (Fda) ha esteso l'autorizzazione del vaccino Pfizer/BionTech a milioni di adolescenti."Per la prima volta avremo un vaccino contro il Covid-19 sicuro ed efficace per gli adolescenti sopra i 12 anni. Questo è un altro passo gigante nella nostra lotta contro la pandemia. Penso sinceramente che gli scienziati, i ricercatori e i partecipanti ai trials clinici meritino i nostri ringraziamenti, hanno reso tutto ciò possibile. Grazie a loro, circa 17 milioni di americani in più potranno farsi vaccinare e da ora. Ora". "L'essenziale è questo: il vaccino per i bambini tra i 12 e i 15 anni è sicuro, efficace, facile, veloce e gratuito. Spero dunque che i genitori approfittino del vaccino e facciano vaccinare i loro bambini. Ricordatevi che milioni di 16 e 17enni sono stati vaccinati in tutta sicurezza".