(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Biden: “Putin cerca di indebolire Europa e Nato, dobbiamo evitare ritorno a Guerra Fredda” “Putin cerca di indebolire il progetto europeo e la Nato. Vuole minare l'unità e l'alleanza transatlantiche e la nostra risolutezza per intimidire più facilmente e usare la prepotenza contro i singoli stati"”. Così il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha tenuto un discorso in videocollegamento alla Virtual Munich Security Conference, dove sono intervenuti anche Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johsnon. Ha concluso: “Non dobbiamo e non possiamo tornare alla contrapposizione tra blocchi rigidi della Guerra Fredda“. / Facebook President Joe Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev