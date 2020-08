Bielorussia, Lukashenko vince le elezioni per la sesta volta

Minsk, 10 ago. (askanews) - Una vittoria schiacciante ma non senza ostacoli e problemi. Il leader e presidente uscente della Bielorussia Alexandr Lukashenko è in testa con un enorme distacco, 82% delle preferenze per le elezioni presidenziali, contro il circa 5% della principale sfidante, l'ex insegnante Svetlana Tikhanovskaya, moglie del dissidente Sergei Tikhanovsky.Nel paese dopo la diffusione dei primi Exit poll sono scoppiati violenti scontri. Un uomo è morto e decine di altre persone sono rimaste ferite a Minsk durante le proteste contro i risultati delle presidenziali. L'opposizione contesta i dati diffusi dalle autorità e la tensione continua a salire.I governi di Mosca e Pechino sono stati i primi a esprimere la loro soddisfazione per il sesto mandato presidenziale consecutivo per Alexandr Lukashenko in carica dal 1994. L'Unione Europea ha lanciato un invito alla calma dicendo "No alla violenza, e chiedendo che venga tutelata la libertà di espressione".