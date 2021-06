(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 “Arriveremo a una decisione che non è un’estrazione, sarà una decisione politica anche per i candidati civici, che sono meno conosciuti. Dobbiamo capre se sono in grado di esprimere valori del centrodestra e di ben governare.” Questo quanto affermato da Maurizio Lupi, Noi con l’Italia, al termine della riunione del centrodestra a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev