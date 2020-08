Bielorussia, Putin: "Pronti a intervenire con forze polizia se situazione incontrollabile"

(Agenzia Vista) Mosca, 28 agosto 2020 Bielorussia, Putin: "Pronti a intervenire con forze di polizia, se situazione incontrollabile" "L'Unione Statale e l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva includono degli articoli che dicono che tutti gli stati membri di queste organizzazioni, compresa l’Unione Statale che consiste in solo due stati, la Russia e la Bielorussia, sono obbligati ad aiutarsi reciprocamente per proteggere la propria sovranità, i confini esterni e la stabilità. In questo senso abbiamo degli obblighi nei confronti della Bielorussia e così Lukashenko ha formulato la sua richiesta. Ha detto che vorrebbe che gli garantissimo assistenza in caso di necessità. Io ho risposto che la Russia manterrà i propri impegni. Mi ha chiesto di creare un contingente di personale delle forze dell’ordine e io l’ho fatto. Ma abbiamo anche concordato che questo gruppo non venga usato se non nel caso in cui la situazione diventasse incontrollabile con elementi estremisti.” Così il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un’intervista rilasciata al canale "Rossia 1”. / Kremlin.ru Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagievv