Blinken in Israele: Hamas prospera sulla disperazione

Milano, 26 mag. (askanews) - Procede con una missione diplomatica voluta dalla Casa Bianca per sostenere il cessate il fuoco che ha posto fine a una guerra di 11 giorni tra Israele e il gruppo militante di Hamas: il Segretario di Stato Antony Blinken dopo Isreaele, è in Egitto e andrà poi in Giordania. "L'Egitto ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare a mediare il cessate il fuoco e la Giordania è stata a lungo una voce per la pace e la stabilità nella regione", ha detto Blinken, sottolineando che Hamas non è un interlocutore:"Se facciamo nel modo giusto la ricostruzione e poi gli aiuti al popolo di Gaza, lungi dal conferire potere ad Hamas, penso questo avrà il potenziale per minare proprio Hamas. Lo dico perché Hamas, purtroppo, prospera sulla disperazione, sulla miseria, sulla mancanza di opportunità".Gli Stati Uniti intendono sostenere il governo rivale del presidente Mahmoud Abbas, le cui forze sono state estromesse da Gaza da Hamas nel 2007. L'Autorità Palestinese di Abbas ora amministra aree autonome nella Cisgiordania occupata da Israele.