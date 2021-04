(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2021 “Il Partito Democratico chiede aperture in sicurezza e irreversibili. Non dobbiamo più tornare indietro e un Decreto Imprese Lavoro e Professioni che sposti a 15 anni la restituzione dei debiti garantiti dallo Stato.” Così Francesco Boccia, Deputato del Partito Democratico, in una dichiarazione fuori da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it