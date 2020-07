(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Bonafede alla manifestazione per Chico Forti: “Lavoriamo per aiutarlo” “Lavoriamo per aiutarlo” queste le parole del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante la manifestazione davanti a Montecitorio, organizzata, dall’attore Enrico Montesano, per chiedere l’intervento dello Stato sulla vicenda Chico Forti. Forti è stato condannato negli Stati Uniti per omicidio ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev