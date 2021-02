(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Bonafede e Di Maio non rispondono alle domande sulle espulsioni nei M5S “Nessuna dichiarazione” L’onorevole Alfonso Bonafede e il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio non hanno risposto alle domande sulle espulsioni avvenute nel M5S, entrando alla Camera dei Deputati per il proseguimento della discussione sulla fiducia al Governo Draghi. Bonafede: “Nessuna dichiarazione”, Di Maio: “Adesso è inutile parlare” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev