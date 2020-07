(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2020 "Ritengo che sia stata un'analisi importante. L'interlocuzione con Anac è fondamentale per tutti i ministeri, soprattuto per la Giustizia. Da quando ho giurato da ministro ho considerato la lotta alla corruzione come priorità, non solo per la giustizia ma per la democrazia di questo Paese e continueremo su questa strada". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, all'entrata di Palazzo Chigi. agenziavista.it