(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2021 “L’Italia deve riaprire, l’economia si deve mettere in moto ma dobbiamo farlo in modo rigoroso. Al Governo chiediamo una vera transizione ecologica. Non investiamo miliardi di euro per il ponte sullo stretto quando al Sud ci sono altre necessità.” Così Angelo Bonelli coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev