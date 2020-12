(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2020 Botti di Capodanno, i consigli dell'Enpa per proteggere gli animali Nonostante la pandemia la tradizione dei botti di Capodanno è dura a morire, per questo l'Enpa ha preparato un decalogo in un video, con i consigli per rendere San Silvestro meno traumatico per i nostri amici a quattro zampe. 01_50 Enpa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev