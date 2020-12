(Agenzia Vista) Regno Unito, 30 dicembre 2020 Brexit, Johnson: “Diventeremo il migliore amico e alleato che l'UE possa avere” “Quello che volevamo non era una rottura, ma una risoluzione, una risoluzione della vecchia, stanca, tormentata questione delle relazioni politiche della Gran Bretagna con l'Europa, che ha tormentato la nostra storia del dopoguerra. Prima siamo rimasti in disparte, poi siamo diventati un membro dell'UE poco convinto, a volte ostruzionista. Ora, con questo progetto di legge, diventeremo un vicino amichevole - il migliore amico e alleato che l'UE possa avere - che lavora in stretta collaborazione ogni volta che i nostri valori e interessi coincidono, soddisfacendo al contempo il desiderio sovrano del popolo britannico di vivere secondo le proprie leggi, fatte dal proprio Parlamento eletto. Questa è la storica risoluzione di questo progetto di legge, che raccomando all'Assemblea”. Così il Primo ministro inglese Boris Johnson intervenendo alla Camera dei Comuni sul futuro delle relazioni UE-UK / Facebook Boris Johnson 00_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev