(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2020 Brusaferro: "Natale tra 20 giorni, fare in modo che numeri decrescano" "Le festività sono tra 20 giorni, dobbiamo fare in modo che questi numeri decrescano e che l'Rt scenda in tutte le Regioni sotto l'1 e più scende meglio è. E' giusto proiettarsi nel futuro, ma non bisogna sottovalutare l'impegno odierno, presupposto per ragionare. I segnali ci danno incoraggiamento, ma ci dicono anche che dobbiamo continuare così". Così il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa. 01_00 Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev