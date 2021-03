Cancelleri (M5s): Arcuri ha servito il Paese, bene scelta Draghi

Roma, 1 mar. (askanews) - "Arcuri ha servito il Paese e mi sembra lo abbia fatto anche in una maniera abbastanza importante e giusta. Poi il presidente del Consiglio Draghi ora è assolutamente legittimato per poterlo sostituire se non crede che debba continuare a svolgere il lavoro che ha svolto. Va bene così, l'importante è sconfiggere il Covid e portare il paese fuori dalla crisi economica, questo è il nostro imperativo come governo e lo dobbiamo portare avanti non c'è certamente una battaglia di nomi". Così il sottosegretario alla Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, del M5s, ha commentato la sostituzione del Commissario all'energenza Covid-19 Domenico Arcuri con il generale Francesco Paolo Figliuolo, all'uscita dal Quirinale dopo il giuramento dei sottosegretari del governo Draghi.E sulla "rifondazione" del Movimento 5 stelle affidata a Giuseppe Conte, Cancelleri ha detto: "Mi pare che sia una buonissima notizia, noi ci aspettiamo da Giuseppe Conte una proposta per far ripartire il movimento e per renderlo di nuovo competitivo non solo dal punto di vista elettorale ma soprattutto delle proposte. Quindi credo che Giuseppe possa rappresentare un buon punto di mediazione fra le tante voci all'interno del movimento".