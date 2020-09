(Agenzia Vista) Usa, 30 settembre 2020 Candidati Usa in Tv entrambi con cravatte a righe, Blu e bianca per Biden, rossa e nera per Trump Va in scena il primo dei tre confronti televisivi tra i due candidati alla presidenza Usa Donald Trump e Joe Biden. Il dibattito si tiene alla Western Reserve University di Cleveland, Ohio. A moderare l’evento Chris Wallace, anchorman di Fox News. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev